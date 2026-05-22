«Брюгге» завоевал юбилейный титул чемпиона Бельгии

Футбольный клуб «Брюгге» стал чемпионом Бельгии в 20-й раз в своей истории, досрочно обеспечив себе титул за тур до окончания сезона. Этот успех также принес команде право на вторую звезду над эмблемой клуба.

В решающем матче подопечные Ивана Леко сыграли вничью с «Мехеленом» (2:2), после чего их отрыв от ближайшего преследователя «Юниона» составил 4 очка, что стало недосягаемым показателем. Таким образом, «Брюгге» официально подтвердил статус сильнейшего клуба страны по итогам сезона-2025/26.

По регламенту бельгийского чемпионата каждые 10 титулов дают клубу звезду на эмблеме, и теперь у «Брюгге» их две. Команда также гарантировала себе участие на общем этапе Лиги чемпионов-2026/27.

Чаще «Брюгге» чемпионат Бельгии выигрывал только «Андерлехт», на счету которого 34 титула. В нынешнем сезоне брюссельский клуб финишировал на четвёртом месте.