Кандидат на пост главы «Реала» хочет пригласить в клуб Юргена Клоппа и Эрлинга Холанда

Главным возможным оппонентом действующего главы мадридского клуба Флорентино Переса считается Энрике Рикельме.

Как сообщает El Confidencial, 37-летний испанский бизнесмен подготовил два громких козыря, которые должны помочь «Реалу» «восстать из пепла»: Юрген Клопп в качестве главного тренера и Эрлинг Холанд — в роли новой звезды команды.

По информации источника, окружение Рикельме уже связывалось с норвежским форвардом «Манчестер Сити», чтобы оценить возможность его переезда в Мадрид. Контракт Холанда с английским клубом рассчитан до 2034 года.

Кроме того, Рикельме хочет видеть во главе «сливочных» Юргена Клоппа. Жозе Моуринью не рассматривается как вариант для его проекта. Сообщается, что предприниматель уже провёл несколько встреч с агентами нынешнего глобального директора футбольного направления Red Bull, пытаясь убедить немецкого специалиста возглавить команду.