Голкипер «ПСЖ» Сафонов назвал самый запоминающийся момент в этом сезоне Лиги чемпионов
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов назвал первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4) самым запоминающимся в этом сезоне. По итогам двух матчей парижане обыграли «Баварию» и вышли в финал турнира.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
—Какой момент в Лиге чемпионов в этом сезоне запомнился вам больше всего?
— Трудно выбрать только один момент, потому что эта кампания в Лиге чемпионов была невероятной. Но я бы сказал, что это первый матч полуфинала против «Баварии». Это был невероятный опыт. Я надеюсь, что в моей карьере будет еще много подобных матчей. Я буду долго хранить это воспоминание, — приводит слова Сафонова официальный сайт клуба.
Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 30 мая.
