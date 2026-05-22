Голкипер «ПСЖ» Сафонов назвал самый запоминающийся момент в этом сезоне Лиги чемпионов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов назвал первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4) самым запоминающимся в этом сезоне. По итогам двух матчей парижане обыграли «Баварию» и вышли в финал турнира.

—Какой момент в Лиге чемпионов в этом сезоне запомнился вам больше всего?

— Трудно выбрать только один момент, потому что эта кампания в Лиге чемпионов была невероятной. Но я бы сказал, что это первый матч полуфинала против «Баварии». Это был невероятный опыт. Я надеюсь, что в моей карьере будет еще много подобных матчей. Я буду долго хранить это воспоминание, — приводит слова Сафонова официальный сайт клуба.

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 30 мая.