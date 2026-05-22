Голкипер «ПСЖ» Сафонов назвал самый запоминающийся момент в этом сезоне Лиги чемпионов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов назвал первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4) самым запоминающимся в этом сезоне. По итогам двух матчей парижане обыграли «Баварию» и вышли в финал турнира.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

—Какой момент в Лиге чемпионов в этом сезоне запомнился вам больше всего?
— Трудно выбрать только один момент, потому что эта кампания в Лиге чемпионов была невероятной. Но я бы сказал, что это первый матч полуфинала против «Баварии». Это был невероятный опыт. Я надеюсь, что в моей карьере будет еще много подобных матчей. Я буду долго хранить это воспоминание, — приводит слова Сафонова официальный сайт клуба.

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 30 мая.

