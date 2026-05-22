Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» рассматривает усиление обороны игроком «Тоттенхэма» — СМИ

«Барселона» рассматривает усиление обороны игроком «Тоттенхэма» — СМИ
Комментарии

«Барселона» планирует выйти на трансферный рынок с целью усиления обороны и изучает вариант переговоров по центральному защитнику «Тоттенхэм Хотспур» аргентинцу Кристиану Ромеро. Каталонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг одного из лидеров английской команды. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, чемпионы Ла Лиги наблюдают за 28-летним аргентинцем на фоне неопределённости вокруг результатов «Тоттенхэма» в английской Премьер-лиге. При этом «Барселона» не готова платить текущую трансферную оценку игрока, которая составляет около € 60 млн.

В текущем сезоне Ромеро принял участие в 32 матчах за «шпор» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме
Топ-события пятницы: футбол, Кубок Стэнли, УНИКС против «Зенита», Формула-1 и Евролига
Топ-события пятницы: футбол, Кубок Стэнли, УНИКС против «Зенита», Формула-1 и Евролига
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android