«Барселона» рассматривает усиление обороны игроком «Тоттенхэма» — СМИ

«Барселона» планирует выйти на трансферный рынок с целью усиления обороны и изучает вариант переговоров по центральному защитнику «Тоттенхэм Хотспур» аргентинцу Кристиану Ромеро. Каталонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг одного из лидеров английской команды. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, чемпионы Ла Лиги наблюдают за 28-летним аргентинцем на фоне неопределённости вокруг результатов «Тоттенхэма» в английской Премьер-лиге. При этом «Барселона» не готова платить текущую трансферную оценку игрока, которая составляет около € 60 млн.

В текущем сезоне Ромеро принял участие в 32 матчах за «шпор» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.