Никитин оценил возможное назначение Моуринью в мадридский «Реал»

Бывший защитник «Химок» Алексей Никитин высказался о возможном назначении Жозе Моуринью в мадридский «Реал», отметив как сильные, так и спорные стороны такого решения.

«Думаю, что в этом назначении есть плюсы и минусы. Если честно, мне кажется, что в последние годы Жозе исчерпывает себя в плане игровых идей. Но что касается управления раздевалкой, то Моуринью мало равных в мире. Поэтому выбор «Реала» максимально понятен. Руководство мадридского клуба решило, что их команде нужен тренер‑мотиватор, умеющий объединять игроков. Системный тренер‑тактик, такой как Хаби Алонсо или Юрген Клопп, при Флорентино Пересе работать в «Реале» не будет, как мне кажется», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Моуринью подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщил 20 мая инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, соглашение специалиста с «Королевским клубом» рассчитано до июня 2029 года.