Тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, в каком возрасте хочет завершить карьеру

56-летний главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, до скольки лет планирует оставаться в тренерской профессии.

— Многие тренеры продолжают работать до шестидесяти или семидесяти лет: до какого возраста вы сами видите себя в профессии?
— Очень хороший вопрос, потому что я и сам об этом думаю. Я говорю своей жене: «Я не хочу быть тем самым «старым ворчуном» на тренерской скамейке». Не хочу таким становиться, но с каждым разом я вижу всё больше таких «старых ворчунов» в тренерской профессии. Думаю, что после шестидесяти… Более того, я в шутку говорю своему брату Фелипе: «Я должен уйти на пенсию раньше тебя». Он на год младше меня, ему 55, и он выходит на пенсию в 61… ну вот и посчитай», — приводит слова Энрике La Nueva Espana.

Контракт Энрике с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года.

