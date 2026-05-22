«Ливерпуль» ведёт переговоры о трансфере вингера «Хоффенхайма» — источник

«Ливерпуль» проявляет предметный интерес к молодому вингеру «Хоффенхайма» Базумана Туре и уже вступил в переговорный процесс по возможному трансферу игрока. Английский клуб рассматривает 20-летнего футболиста как перспективное усиление атакующей линии. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мерсисайдцы официально обозначили заинтересованность в переходе и считают, что предложение в районе € 40 млн может оказаться достаточным для сделки. Туре проводит сильный сезон в Бундеслиге, где в 30 матчах забил пять голов и отдал девять результативных передач, играя преимущественно на левом фланге атаки.

Также отмечается, что ивуарийский вингер уже имеет опыт выступлений за национальную сборную, где провёл пять матчей. Конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за игрока составляют «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Ньюкасл».