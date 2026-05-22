Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» ведёт переговоры о трансфере вингера «Хоффенхайма» — источник

«Ливерпуль» ведёт переговоры о трансфере вингера «Хоффенхайма» — источник
Комментарии

«Ливерпуль» проявляет предметный интерес к молодому вингеру «Хоффенхайма» Базумана Туре и уже вступил в переговорный процесс по возможному трансферу игрока. Английский клуб рассматривает 20-летнего футболиста как перспективное усиление атакующей линии. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мерсисайдцы официально обозначили заинтересованность в переходе и считают, что предложение в районе € 40 млн может оказаться достаточным для сделки. Туре проводит сильный сезон в Бундеслиге, где в 30 матчах забил пять голов и отдал девять результативных передач, играя преимущественно на левом фланге атаки.

Также отмечается, что ивуарийский вингер уже имеет опыт выступлений за национальную сборную, где провёл пять матчей. Конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за игрока составляют «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Материалы по теме
Топ-события пятницы: футбол, Кубок Стэнли, УНИКС против «Зенита», Формула-1 и Евролига
Топ-события пятницы: футбол, Кубок Стэнли, УНИКС против «Зенита», Формула-1 и Евролига
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android