«Был бы рад, если бы он остался с нами». Де Йонг — о Рашфорде

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о будущем Маркуса Рашфорда, подчеркнув, что хотел бы видеть английского нападающего в команде и дальше.

«За то время, что он у нас, он многое нам дал: голы, результативные передачи, глубину состава. Он быстрый игрок, который угрожает обороне соперника. Я был бы рад, если бы он остался с нами.

Он приехал сюда с большим энтузиазмом» и был очень рад оказаться здесь, и с самого первого момента было видно, что он хочет остаться. Он старался адаптироваться, как мог, и у него это хорошо получалось», — приводит слова де Йонга Diario Sport.

В текущем сезоне Рашфорд принял участие в 48 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.