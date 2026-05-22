Сафонов рассказал о состоянии «ПСЖ» перед матчем с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о состоянии команды перед финалом Лиги чемпионов с «Арсеналом».

— Тренер много говорит об управлении эмоциями. Вы тоже так это ощущаете?

— Думаю, что хорошо, что между нашим последним матчем и этим финалом прошло две недели, потому что это позволяет нам быть более спокойными. Мы можем сохранять хладнокровие, и это очень важно. Победа в чемпионате тоже придаёт большой импульс, потому что это значит, что мы подходим к финалу в очень позитивном настрое. Надеюсь, что после этих десяти дней мы будем готовы на 100%, — приводит слова Сафонова официальный сайт клуба.

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 30 мая.