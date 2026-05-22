Йенс Бертель Аску возглавил «Тулузу»

«Тулуза» официально объявила о назначении Йенса Бертеля Аску на пост главного тренера клуба. 43-летний датчанин заменит испанца Карлеса Мартинеса, который ещё в конце апреля сообщил о своем уходе.

Ранее Аску трудился в «Мотеруэлле», который под руководством датского специалиста набрал 61 очко в 47 играх и занял четвёртое место в чемпионате Шотландии.

«Я чрезвычайно рад присоединиться к «Тулузе» после очень хороших переговоров. Талант, которым обладает клуб, в сочетании с хорошо налаженной структурой, чётко выстроенными и согласованными стратегиями, высококвалифицированными специалистами и стремлением к дальнейшему развитию, убедили меня принять приглашение. Я вижу перед нами светлое будущее после фантастической работы, проделанной Карлесом Мартинесом Новелем», — приводит слова Аску официальный сайт «Тулузы».

В сезоне-2025/2026 «Тулуза» финишировала на 10-м месте в чемпионате Франции, набрав 44 балла. Игра последнего тура с «Нантом» из-за беспорядков, спровоцированных выбеганием фанатов на поле, не была доиграна.

