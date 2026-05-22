Грилиш, Пикфорд и Гарнер посетили стриптиз-клуб в Манчестере — The Sun

Три футболиста «Эвертона» посетили стриптиз-клуб в Манчестере после командного ужина, сообщает The Sun.

По информации источника, среди тех, кто решил последовать принципу «хлеба и зрелищ» и после ужина посетить стриптиз-клуб, были замечены полузащитник Джек Грилиш, вратарь Джордан Пикфорд и хавбек Джеймс Гарнер.

Грилиш прибыл в клуб Whiskey Down в 23:30, а затем уехал с другом в 04:45. Гарнер вышел через парадную дверь и сел в такси, натянув капюшон. Пикфорд покинул заведение на несколько часов раньше.

Один из сотрудников Whiskey Down заявил, что футболисты потратили тысячи фунтов в роскошном джентльменском клубе в центре Манчестера.

В воскресенье, 24 мая «Эвертон» проведёт заключительный матч сезона — против «Тоттенхэма».