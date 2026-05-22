«Лос‑Анджелес Гэлакси» вступил в борьбу с «Интер Майами» за Каземиро — Sky Sports

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в американском «Лос‑Анджелес Гэлакси», информирует Sky Sports в соцсетях.

Ранее сообщалось, что игрок находится на финальной стадии переговоров по переходу в «Интер Майами», однако, по информации источника, «Гэлакси» вступил в борьбу за 34‑летнего бразильца. Кроме того, один из ведущих саудовских клубов также проявляет интерес к игроку.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил, что Каземиро покинет команду по окончании сезона на правах свободного агента.

За свою карьеру Каземиро выступал в мадридском «Реале», в составе которого стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также поиграл в «Сан‑Паулу» и «Порту».

В нынешнем сезоне Каземиро сыграл в составе «красных дьяволов» 35 игр, в которых записал в свой актив девять голов и две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 8 млн.