В Испании со следующего сезона внедрят искусственный интеллект для оценки судей — Marca

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил, что в испанском футболе со следующего сезона для оценки работы судей будет внедрён искусственный интеллект.

«Мы собираемся внедрить искусственный интеллект в судействе. Будут внедрены два ключевых направления.

Первое – оценка работы судей. После каждого матча технический комитет арбитров (CTA) использует наблюдателей, которые оценивают различные аспекты судейства. Речь идёт о 30 разных критериях. Сейчас это делается людьми, существует 30 наблюдателей для 20 разных арбитров. С помощью ИИ мы создаём инструмент, который позволит как минимум на 40% принимать решения объективно при помощи искусственного интеллекта. На основе всех матчей создаётся система и формируются алгоритмы. ИИ будет анализировать всё и указывать, в чём судья был прав. Мы делаем процесс более объективным.

Кроме того, это будет связано с назначением арбитров на матчи. С помощью ИИ комитету будут предлагаться три кандидатуры судей на игру. Я верю в человеческий интеллект, но есть вещи, в которых ИИ должен помогать», – приводит слова Тебаса Marca.

Как передаёт Marca, искусственный интеллект станет рекомендовать двух или трёх судей на каждый матч на основе определённых параметров, после чего окончательное решение будет принимать человек, однако ИИ не будет самостоятельно назначать арбитров на матчи.

