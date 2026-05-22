Павлюченко: четыре года варимся внутри своего чемпионата — все уже друг другу надоели

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался о развитии российского футбола в условиях отсутствия международных турниров.

«Мне тяжело говорить о прогрессе. Мы топчемся на месте, потому что хочется себя проявить на больших турнирах. Представляете, выйти в Лиге чемпионов против «Реала», «Барселоны», «Баварии»? Посмотреть на себя сегодня на этом уровне. Мы четыре года варимся внутри своего чемпионата, все уже друг другу надоели. Да, каждый хочет стать чемпионом, есть своя борьба. Однако хочется играть на самом высоком уровне. Ради чего мы тренируемся с детских лет? Чтобы сыграть в Лиге чемпионов, проявить себя на этом уровне.

После чего я, Аршавин, Билялетдинов, Жирков уехали в Англию? После чемпионата Европы — 2008. Я просто знаю, что до этого нашей сборной никто не интересовался и не знал. Только нам стоило выстрелить на Евро, как нас начали замечать, покупать. Скауты смотрят и Лигу чемпионов. Да, в Европе знают о «Зените», «Спартаке», ЦСКА, «Локомотиве». Но особо за нами не следят. Я уверен, что за нашим чемпионатом не следят. Может, за отдельными футболистами благодаря агентам. Я бы хотел посмотреть в Лиге чемпионов на того же Тюкавина против «Баварии». Тот же Глебов в ЦСКА и в целом их молодёжь — как бы они выглядели?» — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

