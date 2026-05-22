Павлюченко: уедь Акинфеев в Европу, может, выиграл бы с «Реалом» Лигу чемпионов пять раз

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился мнением о карьере российских игроков за рубежом и привёл в пример многолетнего капитана ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Игорь Акинфеев всё время говорил: «А чего мне уезжать из ЦСКА? Я капитан, контракт хороший». А поехал бы — кто знает, чего бы ещё добился? Может, играл бы в «Реале» и выиграл Лигу чемпионов пять раз. У каждого своя судьба. Я считаю, что надо ехать. Но надо понимать, в какой чемпионат. Поехать в чемпионат Турции — в 20-25 лет туда ехать не стоит. Обычно туда едут доигрывать за хороший контракт», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.