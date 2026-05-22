Александр Гришин оценил работу главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал работу Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера московского «Спартака».

«Думаю, что Карседо можно поставить четвёрку. С его появлением команда начала набирать очки. Футбол Карседо и состояние «Спартака» внушают оптимизм болельщикам красно‑белых. Карседо ставит европейский, гибридный футбол, где крайние защитники заходят в центр поля. Это прогрессивный, мобильный футбол. Для чемпионства им всё ещё нужно докупить пару‑тройку игроков. Нужны центральный защитник, центрфорвард и, пожалуй, опорник. Если они появятся, то у команды всё будет хорошо», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После 30 туров чемпионата России «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место, уступив «Локомотиву» (53) одно очко.

24 мая в Суперфинале Кубка России красно-белые сыграют в Москве с «Краснодаром».