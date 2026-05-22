Павлюченко: всё время говорил Соболеву: «Сань, никого не слушай — это твоя жизнь и игра»

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко высказался о выступлениях форварда Александра Соболева после его перехода в «Зенит».

«Сашку я знаю давно, ещё по «Спартаку». Мы всегда много общались, даже когда он играл в «Крыльях». Понятно, что первое время в «Зените» он не забивал — наложился переход из «Спартака», давление болельщиков. Местные болельщики в Санкт-Петербурге его тоже плохо восприняли. Однако я знаю Сашку — это работяга, который умеет забивать. Он забивной форвард. Я понимал, что ему нужно время. Я знал, что он будет забивать, — просто нужно было время. Не так легко прийти в команду, которая борется за чемпионство и имеет такую конкуренцию, и выдержать это. В этом плане Сашка молодец.

Сколько всегда было критики, сколько я с ним общался. Всё время его говорил: «Сань, ты никого не слушай. Это твоя жизнь, твоя игра. Делай так, как считаешь нужным». Я его поздравляю всегда. Когда он забивает, пишу всегда: «Красавец! Продолжай в том же духе».

Он пишет: «Анатольевич, спасибо большое!» Соболев — молодец. Он делает свою работу. Был тяжёлый период, но это забивной форвард. Пусть он не такой яркий, не может обыграть троих. Однако что касается передач с фланга, пробить в касание головой или ногой, оказаться в нужном месте — всё это он умеет. А что ещё нужно нападающему? Нападающий должен забивать голы. Я сегодня молодым ребятам говорю: «Пройдёт карьера — никто не спросит, сколько ты пробежал, попал в перекладину. Будут спрашивать о количестве мячей в карьере». Когда ты скажешь: «Я забил за карьеру 30 мячей», — кому это интересно? А когда скажешь, что забил 150-200: «Ого, красавец!» Ярко или не ярко играет Соболев — поднимите статистику. Сколько он забил? Уже за сотку зашёл. Не каждому дано зайти за сотню», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

