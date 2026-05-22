Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, какой вопрос задавал сам себе при построении команды. «Арсенал» стал победителем в АПЛ за тур до конца чемпионата. Клуб выиграл титул впервые за 22 года.

«Я сам спрашивал себя: достаточно ли я хорош, чтобы вести этих игроков к завоеванию большого трофея? Ты не сможешь подтвердить свою состоятельность, пока не сделаешь это.

Большой урок для нас был в том, что нужно оставаться скромными, любопытными и сосредоточенными на том, чего вы хотите достичь. Если вы постараетесь изо всех сил, вы обеспечите себе хорошие шансы. Мы обеспечивали себе хорошие шансы три года. В этом сезоне мы сделали это.

Теперь ты хочешь большего. Наши старания были щедро вознаграждены. Мы знаем, что движемся шаг за шагом. Даже когда мы не добивается желаемого, потому что иногда кто-нибудь оказывается лучше и обладает большими ресурсами, мы остаёмся скромными», — приводит слова Артеты Sky Sports.