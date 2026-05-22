Бронзовый призёр Евро-2008 Павлюченко назвал лучшего российского нападающего

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о молодых российских нападающих и выделил форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин — тот форвард, которому я сегодня симпатизирую. Он в «Динамо» показывает хороший результат, забивной нападающий, быстрый. Он умеет убежать, обыграть на пятачке, быстро пробить в одно касание. Все качества у него есть. Я считаю его талантливым. Воробьёв в этом сезоне тоже раскрылся в «Локомотиве», много забивает. Наиболее одарённым форвардом считаю Тюкавина», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.