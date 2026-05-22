Расписание матчей 38-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 22 мая, матчем «Фиорентина» — «Аталанта» стартует 38-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 38-го тура Серии А (время московское):
22 мая, пятница:
21:45. «Фиорентина» — «Аталанта».
23 мая, суббота:
19:00. «Болонья» — «Интер»;
21:45. «Лацио» — «Пиза».
24 мая, воскресенье:
16:00. «Парма» — «Сассуоло»;
19:00. «Наполи» — «Удинезе»;
21:45. «Милан» — «Кальяри»;
21:45. «Верона» — «Рома»;
21:45. «Торино» — «Ювентус»;
21:45. «Кремонезе» — «Комо»;
21:45. «Лечче» — «Дженоа».
Чемпионом Италии досрочно стал «Интер». Команда набрала 86 очков за 37 матчей.