38-летний Педро Родригес покинет «Лацио» после завершения сезона

Испанский нападающий Педро Родригес покинет итальянский «Лацио» после окончания сезона-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

«Матч с «Пизой» станет моим последним в этой футболке. Надеюсь увидеть вас всех на стадионе. Надеюсь, вы сможете быть там ради меня. Но я понимаю, что этот год был очень трудным и сложным для всех, и я уважаю ваше решение. Для меня было настоящей честью носить эту футболку с этой эмблемой на груди. Всегда один из вас. Вперёд, «Лацио»!» — сказал Родригес.

38-летний Педро Родригес выступает за «Лацио» с 2021 года. Его предыдущим клубом была итальянская «Рома». В текущем сезоне чемпионата Италии нападающий провёл 28 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Также на его счету четыре игры в Кубке Италии.