Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

38-летний Педро Родригес покинет «Лацио» после завершения сезона

38-летний Педро Родригес покинет «Лацио» после завершения сезона
Комментарии

Испанский нападающий Педро Родригес покинет итальянский «Лацио» после окончания сезона-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

«Матч с «Пизой» станет моим последним в этой футболке. Надеюсь увидеть вас всех на стадионе. Надеюсь, вы сможете быть там ради меня. Но я понимаю, что этот год был очень трудным и сложным для всех, и я уважаю ваше решение. Для меня было настоящей честью носить эту футболку с этой эмблемой на груди. Всегда один из вас. Вперёд, «Лацио»!» — сказал Родригес.

38-летний Педро Родригес выступает за «Лацио» с 2021 года. Его предыдущим клубом была итальянская «Рома». В текущем сезоне чемпионата Италии нападающий провёл 28 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Также на его счету четыре игры в Кубке Италии.

Материалы по теме
Официально
41-летний Тьяго Силва покинул «Порту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android