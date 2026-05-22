Легенда «Шахтёра» Степаненко завершил карьеру

Ветеран украинского «Шахтёра» Тарас Степаненко завершил профессиональную карьеру футболиста. Об этом клуб сообщил в своих соцсетях.

«Легенда навсегда🧡 Сердце „Шахтёра“! Спасибо тебе за всё, Тарас! Тарас Степаненко объявил о завершении своей игровой карьеры», — написала пресс-служба клуба.

Степаненко выступал за «Шахтёр» с 2010 по 2025 год. Он провёл в команде 14 сезонов, сыграл 439 матчей в официальных турнирах (288 в УПЛ, 76 в Лиге чемпионов, 29 в Лиге Европы, 35 в Кубке Украины, 11 в Суперкубке Украины), забил 30 голов и отдал 25 ассистов. В более чем 100 играх Тарас выводил команду на поле с капитанской повязкой. Последний год карьеры Тарас выступал за турецкий «Эюпспор» и украинский «Колос».