В Китае пожизненно отстранили от футбольной деятельности 17 человек по делу о коррупции

Китайская футбольная ассоциация (CFA) опубликовала третий список лиц, отстранённых от футбола по делу о коррупции. 17 человек получили пожизненные запреты на футбольную деятельность, ещё 48 человек получили дисквалификацию сроком на пять лет или менее. Об этом сообщил South China Morning Post.

Санкции распространяются на руководителей клубов, тренеров, игроков и судью. Большинство были наказаны за взяточничество и манипулирование результатами матчей. В число 17 пожизненно отстранённых вошли бывший генеральный менеджер «Шэньчжэнь» Дин Юн, бывший генеральный менеджер «Нэй Мэнгу Чжунъю» Ши Яоюн и бывший генеральный менеджер «Мэйчжоу Хакка» Цао Ян.

«Наказания определялись на основе характера их поведения, суммы, частоты нарушений и степени степени злого умысла», — написано в заявлении CFA.

