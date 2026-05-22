Хавьер Эрнандес высказался о сборной Мексики перед домашним ЧМ

Бывший футболист сборной Мексики Хавьер Эрнандес ответил на вопрос о состоянии национальной команды перед домашним чемпионатом мира 2026 года. Мексика сыграет в группе А с национальными командами Южной Африки, Южной Кореи и Чехии.

— Как вы видите состояние мексиканской команды?

— Надеюсь, в этих последних подготовительных играх они смогут показать себя хорошо, почувствовать себя увереннее, и командная сыгранность улучшится. В первой игре с Южной Африкой важно, чтобы они начали правильно. Надеюсь, мы сможем набрать хороший темп и добиться хороших результатов. Нет предела совершенству, — приводит слова Эрнандеса официальный сайт ФИФА.