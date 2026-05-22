Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Экс-игрок сборной Мексики Эрнандес: в России чувствовали себя так, будто играем дома

Бывший футболист сборной Мексики Хавьер Эрнандес назвал самые запоминающиеся моменты на чемпионатах мира.

— Какие ваши самые запоминающиеся моменты на чемпионатах мира в качестве игрока сборной Мексики?
— Мой первый чемпионат мира навсегда останется в памяти, потому что я был очень молод. Мне было 21-22 года. Во второй игре я забил гол в ворота Франции. Мой дедушка тоже забил гол в ворота Франции на чемпионате мира 1954 года, так что это очень много значит. На следующем чемпионате, думаю, мы играли очень хорошо, как команда. Не индивидуально, конечно, потому что я сидел на скамейке запасных и мне было 25-26 лет. Думаю, в то время я был в хорошей форме, хотя отборочные матчи прошли не очень удачно.

С моей точки зрения, если говорить об именах, карьерах и о том, за какие команды играло это поколение, то чемпионат мира 2018 года в России — лучшее поколение за всю историю. Думаю, у нас было около 15 футболистов, игравших в Европе. Большинство из нас регулярно играли в командах. Думаю, это было лучшее поколение, и мы начали с победы над действующими чемпионами мира — Германией. А потом, когда мы слушали мексиканский гимн в Москве, на переполненном стадионе, и чувствовали себя так, будто играем дома, в России, в стране, далёкой от нашей страны, это было незабываемо, — приводит слова Эрнандеса официальный сайт ФИФА.

