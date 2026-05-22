Хавьер Эрнандес: надеюсь, что это будет лучший чемпионат мира в истории

Бывший футболист сборной Мексики Хавьер Эрнандес ответил, за кем будет следить на чемпионате мира 2026 года.

— Помимо Мексики, какие ещё главные сюжетные линии чемпионата мира вы будете отслеживать?

— Думаю, это будет Португалия из-за Криштиану Роналду. Это его последний чемпионат мира, и я надеюсь, что он сможет выложиться на полную, а дальше — посмотрим. И, конечно, Аргентина с Месси, Франция с Мбаппе и их великолепным поколением. Я могу упомянуть много игроков и команд, но больше всего я жду возможности насладиться этим, и надеюсь, что это будет лучший чемпионат мира в истории, — приводит слова Эрнандеса официальный сайт ФИФА.