Орлов рассказал, каких двух футболистов предложил вернуть в «Зенит»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов предлагает вернуть в «Зенит» двух воспитанников, играющих за другие клубы, — это Данил Круговой из ЦСКА и Кирилл Кравцов из «Сочи».

«Вернуть блудного сына Кругового в „Зените“? Круговой не придёт в „Зенит“. В ЦСКА он раскрылся, конечно. Но трагически погибший папа Данила говорил, что хочет, чтобы сын играл за „Зенит“. Я вам сейчас открыл маленькую тайну. Поэтому надо говорить [с Круговым].

Мне позвонили с одной программы, в студии сидел Андрей Аршавин. Он же отвечает за резерв «Зенита». Я говорю: «Андрей Сергеевич, вы подумайте, Кравцов из „Сочи“ три мяча забил — это же наш парень, воспитанник академии. И Круговой. Посмотреть, поговорить с тренерским штабом». А он говорит: «Геннадий Сергеевич, вы не туда позвонили, выше позвоните». Молодец, Андрюха! С чувством юмора (улыбается)», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

