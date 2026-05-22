«Милан» презентовал домашнюю форму на новый сезон

Итальянский «Милан» на официальном сайте представил новый комплект домашней формы на сезон-2026/2027.

«Милан» и всемирно известный спортивный бренд Puma представили домашнюю форму клуба на сезон-2026/2027: возвращение к одной из самых знаковых эстетик футбола, визуальному языку «россонери» в его классической форме.

Домашняя форма сезона-2026/2027 восстанавливает толстые красно-чёрные полосы — смелые, широкие и безошибочно узнаваемые — проходящие по всей поверхности футболки, как спереди, так и сзади, дополненные белыми шортами и чёрными гетрами. Образ, который всегда был неповторим.

Это не просто полосы, это определяющий знак «Милана». Каждая деталь подкрепляет эту идентичность. Надпись «Из Милана в мир» отдаёт дань уважения миллионам болельщиков по всему миру, благодаря которым клуб чувствует себя как дома на каждом континенте. На задней части воротника восковая печать хранит эмблему «россонери»: сущность «Милана», запечатлённая на каждой футболке как его подлинная подпись, вневременная традиция, передаваемая от родителей к детям. Вместе они превращают эту футболку в признание в любви ко всем, кто считает её своей», — написано в сообщении клуба.

