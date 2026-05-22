Суперфинал Кубка России по футболу: дата, время, где пройдёт матч «Спартак» — «Краснодар»

В воскресенье, 24 мая, состоится Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Ранее в финале Пути регионов «Спартак» обыграл столичный ЦСКА со счётом 1:0. В финале Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей оказался сильнее московского «Динамо» — 0:0, 6:5 пен.

Обладателем Кубка России прошлого сезона стал ЦСКА. В Суперфинале армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен.