Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Локомотив» поздравил фанатское движение клуба с 45-летним юбилеем

Московский «Локомотив» в социальных сетях поздравил фанатское движение клуба с 45-летием.

«Фан-движению «Локомотива» — 45 лет. 22 мая 1981 года группа болельщиков «Локо» совершила первый организованный выезд на матч любимой команды.

Поздравляем фанатское движение красно-зелёных, которое сейчас объединяет тысячи людей, с днём рождения. Вы — лучшие!» — написано в сообщении клуба.

«Локомотив» завершил сезон-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 68 очков за аналогичное количество игр.

