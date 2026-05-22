Роман Павлюченко: два раза отказывался ехать в Европу, сейчас думаю: «Вот я дурак»

Известный российский экс-футболист Роман Павлюченко признался, что считает себя «дураком» из-за двух отказов переехать в Европу.

«Я два раза отказывался уезжать. Сейчас думаю: «Вот я дурак». Как я мог отказываться? Было страшно, потому что уже была семья, ребёнок. Я переживал из-за переезда, языка. Понимал, что язык будет самой большой проблемой. Было чуть страшновато. Если сейчас отмотать время, только бы мне сказали: «Ты готов?» Я бы собрался и поехал. На тот период я был основным в «Спартаке», хороший контракт», — сказал Роман Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.