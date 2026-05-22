Объявлен лучший футболист «Локомотива» по итогам мая

Пресс-служба «Локомотива» объявила лучшего футболиста команды по итогам мая 2026 года. Награду получил голкипер и капитан железнодорожников Антон Митрюшкин. Он обошёл в голосовании болельщиков Зелимхана Бакаева, Артёма Карпукаса, Александра Сильянова, Даниила Пруцева, Александра Руденко и Евгения Морозова.

«Антон Митрюшкин — игрок мая! Тот самый пенальти с «Балтикой» в итоге стал ключевым эпизодом концовки сезона. И ваш выбор абсолютно понятен. Браво, кэп!» — написала клубная пресс-служба.

Напомним, по ходу текущего сезона Антон Митрюшкин стал капитаном «Локомотива». Он получил этот статус после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА.