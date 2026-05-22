Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлен лучший футболист «Локомотива» по итогам мая

Объявлен лучший футболист «Локомотива» по итогам мая
Комментарии

Пресс-служба «Локомотива» объявила лучшего футболиста команды по итогам мая 2026 года. Награду получил голкипер и капитан железнодорожников Антон Митрюшкин. Он обошёл в голосовании болельщиков Зелимхана Бакаева, Артёма Карпукаса, Александра Сильянова, Даниила Пруцева, Александра Руденко и Евгения Морозова.

«Антон Митрюшкин — игрок мая! Тот самый пенальти с «Балтикой» в итоге стал ключевым эпизодом концовки сезона. И ваш выбор абсолютно понятен. Браво, кэп!» — написала клубная пресс-служба.

Напомним, по ходу текущего сезона Антон Митрюшкин стал капитаном «Локомотива». Он получил этот статус после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Материалы по теме
«Локомотив» поздравил фанатское движение клуба с 45-летним юбилеем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android