Появилась предположительная заявка сборной Англии на ЧМ-2026

Авторитетный журналист Крэйг Хоуп, представляющий издание Daily Mail, опубликовал предположительную заявку сборной Англии на ЧМ-2026. По его прогнозу, вызов в национальную команду не получат Коул Палмер, Трент Александер-Арнольд, Фил Фоден, Гарри Магуайр и Морган Гиббс-Уайт.

Вратари: Джордан Пикфорд, Дин Хендерсон, Джеймс Траффорд.

Защитники: Эзри Конса, Джон Стоунз, Марк Гехи, Дэн Бёрн, Джарелл Куанса, Тино Ливраменто, Нико О’Райли, Джед Спенс, Рис Джеймс.

Полузащитники: Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Кобби Майну, Джордан Хендерсон, Морган Роджерс, Джуд Беллингем, Эберечи Эзе.

Нападающие: Гарри Кейн, Айвен Тони, Олли Уоткинс, Букайо Сака, Нони Мадуэке, Маркус Рашфорд, Энтони Гордон.