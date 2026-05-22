Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сесар Аспиликуэта объявил о завершении игровой карьеры

Сесар Аспиликуэта объявил о завершении игровой карьеры
Комментарии

36-летний защитник испанской «Севильи» Сесар Аспиликуэта сообщил, что завершит игровую карьеру после окончания сезона.

«Сегодня я хочу сообщить вам, что этот сезон станет для меня последним в качестве профессионального футболиста. После стольких лет, проведённых за воплощением моей мечты, я чувствую, что пришло время начать новую главу в моей жизни.

Честно говоря, хотя я и готовился к этому моменту, мне было трудно писать это сообщение. За 20 сезонов многие люди сыграли важную роль в моей карьере. Когда я впервые в детстве в Памплоне начал играть в футбол со своими одноклассниками, я и представить себе не мог, какое удивительное путешествие меня ждёт. Я благодарен за каждый момент: за победы, за тяжёлые поражения, за испытания и, прежде всего, за людей, которых я встретил, и за дружбу, которую я обрёл на этом пути.

Моим товарищам по команде, тренерам и всем сотрудникам всех клубов, частью которых мне посчастливилось быть, спасибо за то, что вы помогали мне расти как личность и как игрок каждый день. Носить футболки «Осасуны», «Марселя», «Челси», «Атлетико» Мадрид, «Севильи» и представлять свою страну на самых больших аренах — это настоящая привилегия. Каждый момент значил для меня очень много…» — написал Аспиликуэта в социальной сети Х.

Материалы по теме
Официально
41-летний Тьяго Силва покинул «Порту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android