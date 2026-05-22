Экс-игрок «Тоттенхэма» Павлюченко объяснил, с чем связан провальный сезон команды

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко объяснил провальный сезон команды. «Шпоры» идут на 17-м месте в АПЛ и рискуют вылететь из элитного дивизиона.

«Думаю, что качество футболистов. Они же играют. Вопрос в том, как комплектовалась команда. Сейчас надо, чтобы команда осталась. Я уверен, что они останутся. Процентов 90 футболистов разгонят (смеётся). Однако клуб может себе позволить укомплектоваться заново и приобрести достойных футболистов. Так и будет. Все привыкли, что «Тоттенхэм» борется за призовые места. Следующий сезон будет совсем другой», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.