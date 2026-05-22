Ролан Гусев обратился к динамовцам после сообщения о завершении сотрудничества с клубом

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о планируемом уходе из клуба в конце мая в связи с истечением срока контракта.

«Дорогие динамовцы! Моя работа в клубе, где я когда-то делал свои первые шаги в футболе, завершается. Мы вместе пережили много запоминающихся моментов, были у нас с вами и красивые победы, и обидные поражения. Но главное, что останется в памяти, – это люди, которые меня окружали на протяжении этого пути.

Прежде всего, спасибо нашим футболистам, которые профессионально делали свою работу и в сложной турнирной ситуации не опустили руки, проявили жажду борьбы и командный дух. Это позволило показать во втором круге чемпионата результат, за который не стыдно. Да и в Кубке мы остановились в шаге от Суперфинала. Уверен, все главные победы у команды впереди, она способна побеждать любого соперника.

Благодарен руководству клуба за предоставленный мне уникальный шанс. Это был серьёзный вызов, и на протяжении всего периода работы я ощущал исключительно поддержку и позитивные эмоции – от руководителей, от работников офиса и базы, от сотрудников медиа. Нам удалось в короткие сроки создать профессиональный и вовлечённый тренерский, медицинский и административный штаб, где каждый сотрудник проявил себя с лучшей стороны.

И, конечно, отдельных и особенно тёплых слов заслуживают болельщики «Динамо». Друзья, вы всегда были рядом, поддерживали нас на трибунах даже в самые трудные моменты, гнали нас вперёд к победам – ну и критиковали порой, но только по делу, когда мы этого правда заслуживали.

И спасибо моей семье, которая всегда рядом. Я вас очень люблю, родные мои!

«Динамо» было и навсегда останется в моём сердце. Желаю клубу только удачи! Ваш Ролан Гусев», — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».