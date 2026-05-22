Главная Футбол Новости

Состав сборной Англии по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Стал известен состав сборной Англии на чемпионат мира 2026 года
Комментарии

Сборная Англии в социальной сети Х объявила состав игроков на чемпионат мира 2026 года.

Состав сборной Англии на чемпионат мира 2026 года:

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»).

Защитники: Дэн Бёрн («Ньюкасл Юнайтед»), Марк Гехи («Манчестер Сити»), Рис Джеймс («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл Юнайтед»), Нико О'Райли («Манчестер Сити»), Джарелл Куанса («Байер»), Джед Спенс («Тоттенхэм Хотспур»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Эберечи Эзе («Арсенал»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).

Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Гарри Кейн («Бавария»), Нони Мадуэке («Арсенал»), Маркус Рашфорд («Барселона»), Букайо Сака («Арсенал»), Айван Тони («Аль-Ахли»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Фото: Сборная Англии

На чемпионате мира англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы.

Комментарии
