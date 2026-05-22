Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Лукас Фассон продлит контракт с «Локомотивом», зарплата составит 8 млн рублей в месяц

Бразильский защитник Лукас Фассон продлит контракт с «Локомотивом» на четыре года с зарплатой 8 млн рублей в месяц. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По текущему контракту бразильский защитник зарабатывает 4 млн рублей в месяц.

24-летний Лукас Фассон выступает за «Локомотив» с 2022 года. Ранее СМИ связывали бразильца с сербской «Црвеной Звездой». В текущем сезоне Фассон сыграл за железнодорожников 32 матча во всех турнирах. На его счету два гола и три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 4 млн.

