70-летний Марсело Бьелса сообщил, что покинет сборную Уругвая после ЧМ-2026

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса покинет национальную команду после чемпионата мира 2026 года.

«Наша работа завершится чемпионатом мира. Благодарен Уругваю за предоставленную мне возможность насладиться этим событием», — приводит слова Бьелсы журналист Герман Гарсия Грова в социальной сети Х.

70-летний Марсело Бьелса возглавляет сборную Уругвая с 2023 года. На чемпионате мира 2026 года уругвайцы сыграют в группе Н с национальными командами Испании, Кабо-Верде и Саудовской Аравии.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Прошлый турнир в Катаре в 2022 году выиграла Аргентина.