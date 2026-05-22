Альваро Арбелоа сделал неоднозначное заявление о своём будущем в «Реале»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа сделал неоднозначное заявление о своём будущем в мадридском клубе.

«Надеюсь, это просто «до свидания», потому что я всегда считал «Реал» своим домом. Я был в «Реале» 20 лет, занимая разные должности. Это будет мой последний матч в этом сезоне в качестве тренера «Реала», и я не знаю, будет ли он последним в моей жизни в качестве тренера «Реала». Я постараюсь насладиться этим моментом. Начиная с понедельника, мне нужно будет подумать о том, что лучше для меня. Я сделал этот шаг, я значительно прибавил за эти четыре месяца, и я чувствую себя готовым к новым вызовам», — приводит слова Альваро Арбелоа сайт «Реала».