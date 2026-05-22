Альваро Арбелоа объявил об уходе из «Реала»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа объявил о своём уходе из «Королевского клуба» на пресс-конференции перед последним матчем сезона. Он отметил, что испытывает по отношению к «Реалу» чувство благодарности.

«Я покидаю „Реал“ с огромной благодарностью, поскольку игроки сделали меня лучше и заставили наслаждаться каждым днём», — приводит слова Альваро Арбелоа журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По данным испанской прессы, новым тренером «Реала» станет Жозе Моуринью. Португалец ранее занимал пост главного тренера «Королевского клуба» с 2010 по 2013 год, завоевав с командой титул чемпиона Испании, а также Кубок и Суперкубок Испании.