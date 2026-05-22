Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустит финал Кубка Германии со «Штутгартом»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустит финал Кубка Германии со «Штутгартом»
Комментарии

Голкипер немецкой «Баварии» Мануэль Нойер не сыграет в финале Кубка Германии со «Штутгартом». Вратарь не попал в заявку клуба на матч, опубликованную в социальной сети Х.

Кубок Германии . Финал
23 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится в субботу, 23 мая. Команды будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало матча — в 21:00 по московскому времени.

Заявка «Баварии» на финал Кубка Германии

Заявка «Баварии» на финал Кубка Германии

Фото: ФК «Бавария»

Ранее 40-летний Мануэль Нойер был заменён в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии с «Кёльном» (5:1) на 60-й минуте. Отметим, что голкипер был включён в состав сборной Германии на чемпионат мира 2026 года.

«Бавария» стала чемпионом Германии сезона-2025/2026. Команда набрала 89 очков за 34 матча. «Штутгарт» по итогам сезона занял четвёртое место.

Материалы по теме
Нагельсман сообщил Бауманну, что Нойер будет основным вратарём на ЧМ-2026 — Плеттенберг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android