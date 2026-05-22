Роман Павлюченко назвал самое сильное качество Джона Кордобы

Известный российский экс-нападающий Роман Павлюченко высказался по поводу форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Он хорошо работает корпусом. Он может тебя развернуть на месте. Наверное, тренеры тоже требуют от защитников не прилипать к нему и стараться играть на опережение. Кордоба может развернуть одним движением. Он мощный — это его козырь. Может быть, наоборот, дать ему пространство. Я не защитник, поэтому мне трудно сказать, как играть с такими нападающими. Хотя я сам был большой, но не умею играть корпусом так, как Кордоба. У меня чуть другие данные. Так же хорошо играет корпусом Артём Дзюба. Он большой, с ним тяжело играть. Если быть рядом, он может развернуть и пробить. Потому на Кордобе много фолят, а он всегда с этим спорит (смеётся). Его только так останавливать. Такой у него стиль игры — это ему помогает и за счёт этого он забивает», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.