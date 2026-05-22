Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Арбелоа ответил, войдёт ли он в тренерский штаб Моуринью в «Реале»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа, который покинет свой пост по окончании сезона, ответил, будет ли он готов войти в тренерский штаб Жозе Моуринью (потенциального нового наставника) в роли ассистента. Испанец признался, что не останется в клубе в статусе помощника главного тренера.

— Будете ли вы работать в штабе Моуринью, если он придёт?
— У него фантастический тренерский штаб, который его хорошо поддерживает. Если Жозе придёт в «Реал», у меня не будет возможности работать с ним, — приводит слова Арбелоа официальный сайт «Реала».

Португалец ранее занимал пост главного тренера «Королевского клуба» с 2010 по 2013 год, завоевав с командой титул чемпиона Испании, а также Кубок и Суперкубок Испании.

