Криштиану Роналду опубликовал фото с трофеем саудовской Про-Лиги
Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в социальной сети Х опубликовал фотографию с трофеем чемпионата страны. Роналду с «Аль-Насром» стал чемпионом Саудовской Аравии сезона-2025/2026.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
21 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Мане – 35' 2:0 Коман – 52' 2:1 Силла – 58' 3:1 Роналду – 63' 4:1 Роналду – 81'
Фото: Из личного архива Криштиану Роналду
В матче заключительного, 34-го тура чемпионата страны «Аль-Наср» разгромил «Дамак» со счётом 4:1. Криштиану Роналду оформил дубль.
«Аль-Наср» занял первое место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 86 очков за 34 матча. 41-летний Криштиану Роналду в прошедшем сезоне чемпионата страны провёл 30 матчей, в которых отметился 28 голами и двумя результативными передачами. Ранее португалец попал в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года.
