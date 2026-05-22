Криштиану Роналду опубликовал фото с трофеем саудовской Про-Лиги

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в социальной сети Х опубликовал фотографию с трофеем чемпионата страны. Роналду с «Аль-Насром» стал чемпионом Саудовской Аравии сезона-2025/2026.

В матче заключительного, 34-го тура чемпионата страны «Аль-Наср» разгромил «Дамак» со счётом 4:1. Криштиану Роналду оформил дубль.

«Аль-Наср» занял первое место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 86 очков за 34 матча. 41-летний Криштиану Роналду в прошедшем сезоне чемпионата страны провёл 30 матчей, в которых отметился 28 голами и двумя результативными передачами. Ранее португалец попал в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года.