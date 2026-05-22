Главная Футбол Новости

Роман Павлюченко: наберу Бэйлу, Модричу — поедем спасать «Тоттенхэм»!

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о провальном результате «шпор» в сезоне-2025/2026. Команда идёт на 17-м месте в АПЛ и рискует вылететь из элитного дивизиона.

«У меня до сих пор не укладывается в голове, как «Тоттенхэм» может быть около зоны вылета. Я искренне этого не понимаю. У клуба есть деньги, стадион. Богатый клуб, который может себе позволить любого футболиста. Почему так происходит? Я вообще не понимаю. Были пятые, шестые — ладно. Но 17-18-е место… Не дай бог ещё вылетят! Я не знаю, что будет. Просто я знаю болельщиков «Тоттенхэма», руководство клуба. Уму непостижимо, как такое возможно. Наверное, сегодня там такой уровень футболистов, если провели такой сезон. «Тоттенхэм» просто не может вылететь.

Я знаю, как болельщики относятся к клубу. Хотя, когда я только подписал контракт, у нас тренером был Хуанде Рамос. В первых девяти турах мы проиграли восемь матчей и одну игру сыграли вничью. Потом Рамоса убрали. Мы тоже шли внизу таблицы. Я помню, что от болельщиков не было какой-то агрессии по отношению к команде. Они поддерживали, приезжали на базу. Не было такого, что что-то бросали, ругались, лезли драться. Они общались: «Ребята, давайте! Мы с вами». Всё равно была поддержка. Думаю, и сейчас так. Пока они ещё в АПЛ, поддержка есть (смеётся). Я думаю, всё будет нормально. Надо ехать мне спасать ситуацию. Сейчас наберу Бэйлу, Модричу, Чорлуке. Может, вернёмся (смеётся). Наберём им и поедем», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

