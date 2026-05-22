«Манчестер Юнайтед» утвердил Майкла Кэррика на посту главного тренера

«Манчестер Юнайтед» официально объявил об утверждении Майкла Кэррика на посту главного тренера команды. Ранее он занимал эту должность с приставкой «исполняющий обязанности».

«Красные дьяволы» сообщили, что Кэррик будет возглавлять команду в следующем сезоне. Стороны заключили новый контракт, который, по данным СМИ, рассчитан до 2028 года.

Кэррик возглавил «Манчестер Юнайтед» 13 января после увольнения Рубена Аморима. Его первое трудовое соглашение в роли главного тренера было рассчитано до лета 2026 года. Под руководством 44-летнего специалиста манкунианцы одержали 10 побед в 15 матчах чемпионата Англии и вышли в Лигу чемпионов на следующий сезон.