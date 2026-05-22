«Пришло время снова двигаться вперёд». Кэррик — о назначении главным тренером «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал своё назначение. Сегодня, 22 мая, манкунианцы официально объявили об утверждении Кэррика на посту главного тренера команды. Ранее он занимал эту должность с приставкой «исполняющий обязанности».

«С того момента, как я приехал сюда 20 лет назад, я ощущал магию «Манчестер Юнайтед». Ответственность за руководство нашим особенным футбольным клубом наполняет меня огромной гордостью. За последние пять месяцев эта группа игроков показала, что способна соответствовать тем стандартам стойкости, сплочённости и целеустремлённости, которых мы здесь требуем.

Теперь пришло время снова двигаться вперёд — вместе, с амбициями и чётким пониманием цели. «Манчестер Юнайтед» и наши невероятные болельщики заслуживают того, чтобы вновь бороться за самые престижные трофеи», — приводит слова Кэррика официальный сайт клуба.