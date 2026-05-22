Роман Павлюченко оценил перспективы «Родины» в дебютном сезоне на уровне РПЛ

Известный российский экс-футболист Роман Павлюченко оценил перспективы «Родины» в дебютном сезоне на уровне Мир РПЛ, куда команда вышла по итогам минувшего цикла.

«Ясно, что неправильно говорить, что мы сейчас будем бороться за призовые места. Выйдя в РПЛ, надо в первый сезон там сохраниться. Надо потихоньку усиливаться, сохраняться, через сезон будут ещё приобретения. Даже взять пример «Балтики». Кто думал, что они залезут так высоко? Кто знает, как произойдёт с «Родиной»? Может, и «Родина» выстрелит. Амбиции у проекта большие. Всё должно быть хорошо. Я видел со стороны, как всё происходит. Алексей Зинин каждый день смотрит тренировки, вижу, как он погружён. Он вообще спит? У него же семья, дети. Мне кажется, он больше времени проводит на поле с командой (смеётся). Я хочу, чтобы у «Родины» всё было хорошо», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.