Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Хосеп Гвардиола покинет «Манчестер Сити» после 10 лет в клубе

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинет клуб после завершения сезона. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Сити».

«Каталонец, возглавивший «Манчестер Сити» в июле 2016 года, за 10 лет работы оказал огромное влияние на команду и покинет клуб, завоевав 20 крупных трофеев, что сделает его самым успешным тренером в истории клуба.

Несмотря на уход с поста главного тренера «Манчестер Сити», Пеп продолжит сотрудничество с City Football Group, заняв должность глобального посла. В этой роли он будет оказывать технические консультации клубам группы, работая над конкретными проектами и сотрудничеством», — написано в сообщении клуба.

